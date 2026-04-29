AKB48グループが28日、都内で開催された新CM発表会に登場。AKB48・小栗有以さん（24）と伊藤百花さん（22）が、6組全員でやりたいことを明かしました。AKB48グループ全6組と西村博之さんを起用した新CM放送に先駆けて行われた『UP-T×AKB48 Group 新CM発表会』。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の全6組が集結し、運試し対決や、即興ダンスによるパフォーマンス対決などで盛り上がりました。■小栗有以「運動会とかで競い