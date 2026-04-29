AKB48グループが28日、都内で開催された新CM発表会に登場。AKB48・小栗有以さん（24）と伊藤百花さん（22）が、6組全員でやりたいことを明かしました。

AKB48グループ全6組と西村博之さんを起用した新CM放送に先駆けて行われた『UP-T×AKB48 Group 新CM発表会』。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の全6組が集結し、運試し対決や、即興ダンスによるパフォーマンス対決などで盛り上がりました。

■小栗有以「運動会とかで競い合いたい」

久々に6組が集結したという今回のイベント。報道陣向けの取材会で、今後全員でやりたいことを聞かれた小栗さんは「運動会とかで競い合いたいなって思いました」と回答。

■伊藤百花「全員パフォーマンスがしてみたい」

続けて「それぞれの強さがより出るなって、争うと。でも当時は総選挙とかあったんですけど、今はそういう競い合うことがなくなったので、運動会とかでも競い合って。そしたらみんな熱くなるんじゃないかなと思って」と話しました。

AKB48の最新曲でセンターを務める伊藤さんは、「“何でもあり”というところが48グループの魅力かなと思うので、私は対決の真逆で、48グループ総勢でパフォーマンスだったりとか、何でもやってみたいなという気持ちがあって。今、アイドル戦国時代だからこそ、48グループの底力を見せるために全員パフォーマンスがしてみたいです」と目標を語りました。