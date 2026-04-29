最上級モデルならではの装備と質感とは？日々の移動手段としてクルマに求められる条件は人それぞれですが、扱いやすさと快適性を両立したコンパクトミニバンは、2026年現在も根強い人気を保っています。特に都市部での取り回しと、家族での利用を両立できるクルマは選択肢が限られる中、そのバランスの良さで注目され続けているのがホンダの「フリード」です。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ最新「“4WD”ミ