4月30日（木）の『徹子の部屋』に、ちゃんみなが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！固定観念に縛られない楽曲や演出で、若者を中心に多くの支持を集めるちゃんみなが、春らしく桜をまとい初登場。YouTubeでの楽曲総再生回数が10億回を超え、昨年初出場を果たした『NHK紅白歌合戦』では圧倒的な演出で大きな話題に。ほかにもプロデュース業にも尽力するなど、多方面で活躍を遂げる「令和のカリスマ」だ。黒柳徹子