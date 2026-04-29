【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TikTokがApple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー (Listening Party)」（以下、リスニングパーティー）を日本で初めて展開。その第一弾が大森元貴の最新シングル「催し」で4月27日18時より開催され、当日20時より大森本人がチャットで参加。たちまち1万人を超えるユーザーが集うという、想定を上回る反響が集まることとなった。 ■よ