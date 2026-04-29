北海道エアポートは、新千歳空港にシェアオフィスを開設するとともに、帯広・釧路・女満別の道東3空港に個室ワークブースを設置した。北海道では半導体・データセンター・農業・宇宙産業などの成長産業が活発化しており、本州からのビジネス利用者増加とリモートワークの普及を踏まえ、空港を「移動の場」から「滞在価値のある場」へと進化させることを目的とした取り組みだという。新千歳空港国内線ターミナル3階に、三井不動産の