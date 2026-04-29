エアソウルは、韓国観光公社と共同で「家族にやさしい韓国」プロモーションを4月23日から6月22日まで実施する。対象路線は東京/成田・大阪/関西・福岡・高松・米子〜ソウル/仁川線で、3名以上の往復航空券の同時予約で、運賃を1名あたり2,000円割り引く。先着500名限定。大人1名以上の同伴が必須で、幼児は人数カウントの対象外となる。搭乗期間は5月1日から7月31日まで。