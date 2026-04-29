【モデルプレス＝2026/04/29】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、⽔ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（テレビ東京／毎週⽔曜深夜1時〜）に出演中の女優・矢野ななか（やの・ななか／20）にフィーチャーする。【写真】35歳人気STARTOアイドルの不倫相手演じる注目女優◆水崎綾女・篠田麻里子・矢吹奈子トリプル主演「サレタ