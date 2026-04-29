3月2日に発売された改良ヤリス、販売店での反響は？ 実車を借りたので見てみた2026年3月2日に発売された一部改良型のトヨタ「ヤリス」。これまでも幅広い層から支持を集めてきたコンパクトカーですが、今回の改良により機能性や快適性がさらに高められました。【画像】何が変わった？ トヨタ「新ヤリス」 画像で見る！（30枚以上）今回、ハイブリッド車を中心とした新装備の追加や、静粛性を向上させるための細かな仕様変更