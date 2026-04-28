28日午後、東京・大田区の路上でバイクの男性がひき逃げされ、死亡しました。警視庁はその後、男性をひいたとみられる大型トラックを発見し、運転手から事情を聞いています。28日午後4時すぎ、東京・大田区城南島の路上で「車が走り去った」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、バイクに乗っていた50代くらいの男性が車にひかれ、意識がない状態で血を流し倒れていて、その後、死亡が確認されました。車はその