聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第32弾は「偽サイドバック（SB）」だ。――◆――◆――クラシカルなサイドバックは、サイドラインを上下動する役割を担うが、偽サイドバックは意図的に内側へポジションを移し、中盤的な役割を果たす。そのポジショニングを指すこともあれば、そうした役割を得意とするタイプの選手を指す場合もある。英語では「インバーテッド