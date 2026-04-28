【今さら聞けないサッカー用語：偽SB】代表的な例はラームやカンセロ。ビルドアップの安定化と中盤の数的優位の確保が主な役割

【今さら聞けないサッカー用語：偽SB】代表的な例はラームやカンセロ。ビルドアップの安定化と中盤の数的優位の確保が主な役割