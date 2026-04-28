29日(水・昭和の日)は東北〜九州で雲が増えて、雨の降る所もありそうです。その後、5月1日(金)は関東で警報級の大雨となるおそれがあります。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■GWは雨多い5月スタートは荒天に30日(木)〜5月1日(金)にかけては、低気圧が発達しながら本州付近を通過しそうです。30日(木)は西日本で雨の降る所が多く、1日(金)は広い範囲で雨が降る見込みです。太平洋側を中心に、雨や風の強まる所がある