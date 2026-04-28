29日(水・昭和の日)は東北〜九州で雲が増えて、雨の降る所もありそうです。その後、5月1日(金)は関東で警報級の大雨となるおそれがあります。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■GWは雨多い 5月スタートは荒天に

30日(木)〜5月1日(金)にかけては、低気圧が発達しながら本州付近を通過しそうです。30日(木)は西日本で雨の降る所が多く、1日(金)は広い範囲で雨が降る見込みです。太平洋側を中心に、雨や風の強まる所があるでしょう。

30日(木)は沖縄や九州南部、四国で、1日(金)は四国や東海、関東で警報級の大雨となるおそれがあります。今後の情報にご注意ください。

2日(土)は本州付近で晴れますが、北陸や北日本は雨が降りやすい見込みです。関東〜西日本では夏日が続出しそうです。名古屋・岡山で26℃まで上がる予想です。

3日(日・憲法記念日)は、北日本と関東で晴れるでしょう。一方、西からは早くも雨雲が広がりそうです。

4日(月・みどりの日)は、西日本・東日本を中心に雨が降る見込みです。

5日(火・こどもの日)は天気が回復して、広い範囲で晴れるでしょう。

■29日は雲が主役 折りたたみ傘を

29日(水・昭和の日)は東北〜九州、沖縄にかけて雲が増えそうです。東北と北陸は、昼ごろまで雨が降りやすいでしょう。折りたたみ傘を持ち歩いておくと安心です。晴れる北海道も、昼過ぎから夜にかけてにわか雨があるでしょう。

夕方以降は、関東でも雨の降る所があるでしょう。夜は九州や四国、沖縄も雨で、沖縄は雷雨になる所がありそうです。

■山林火災続く岩手・大槌町 1日はまとまった雨に

岩手県大槌町では、このあと29日(水・昭和の日)の昼ごろにかけて、雨が降ったりやんだりとなるでしょう。雨量は3〜12ミリ程度となりそうです。午後は次第に天気が回復して、夕方には晴れてきそうです。

29日(水・昭和の日)は寒くなりそうです。大槌町の、朝の最低気温は6℃、日中の最高気温は10℃の予想です。避難所で過ごす際は、足元が冷えないよう厚手のアルミシートや段ボールを床に敷く、足首を温めるなど、暖かくしてお過ごしください。

次の雨は1日(金)で、山林火災の発生以来、一番のまとまった雨となりそうです。

■日本海側で気温ダウン 関東〜西も暑さ控えめに

28日(火)は西日本と東日本で25℃以上の夏日が続出。宮崎では30℃に迫る暑さとなりました。一方、北海道は気温が大幅に下がり、寒くなりました。29日(水・昭和の日)の日中は、本州付近にも冷たい空気が流れ込み、日本海側で気温が下がりそうです。

朝の最低気温は北日本で前日より低い傾向、関東〜西では前日より高い所が多いでしょう。

【29日(水)の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 5℃（-2 平年並み）

青森 6℃（-3 平年並み）

仙台 11℃（±0 5月中旬）

新潟 12℃（±0 5月中旬）

東京 16℃（＋4 5月下旬）

名古屋 15℃（＋3 5月中旬）

大阪 17℃（＋3 5月下旬）

福岡 15℃（-1 5月上旬）

日中の最高気温は日本海側で前日より大幅に低くなりそうです。鳥取は前日より9℃低い17℃、金沢は7℃低い17℃でしょう。

【29日(水)の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 14℃（＋4 平年並み）

青森 14℃（＋2 4月中旬）

仙台 16℃（-6 4月中旬）

新潟 14℃（-6 4月上旬）

東京 24℃（±0 5月中旬）

名古屋 22℃（-4 平年並み）

大阪 22℃（-4 平年並み）

福岡 19℃（-5 4月中旬）

■そろそろ気になる紫外線

外出の機会が増えるゴールデンウイーク。そろそろ紫外線が気になりませんか。実は5月の紫外線の強さは、9月よりも強いんです。

曇りの日も油断できません。ほぼ全天を雲が覆っていても、薄曇りの時は快晴時の約8〜9割の紫外線が届くそうです。曇りの場合は快晴時の約6割、雨が降っている場合は快晴時の3割程度となります。

また、山登りにも最適な時期に入りますが、紫外線は標高が1000メートル高くなると約10％増加するとされています。登山など標高の高い場所に出かける際には、紫外線対策を十分に行うようにしましょう。