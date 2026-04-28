メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、名古屋市の小学校の元教師の男に懲役6年を求刑です。 起訴状などによりますと、名古屋市の小学校の元教師、水藤翔太被告(35)は、2024年から2025年にかけて、小学校で女子児童の着替えを盗撮して教師のSNSグループで共有したほか、女子児童の画像をもとに生成AIで作られたわいせつ画像を自宅で所持したとされています。 28日の公判