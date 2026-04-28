（旭川市今津寛介市長）「旭山動物園の職員が警察の事情聴取を受けるという重大な事態が発生しています。多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対し、深くお詫び申し上げます」報道陣に向かって陳謝した旭川市の今津市長。事態が明るみになってから初めて臨時記者会見を開きました。旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員への任意の聴取が続いています。男性はこれまで「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」