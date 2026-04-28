◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）広島の高太一投手が、関係者を通じて阪神・近本光司外野手に謝罪したことを明かした。２６日の阪神戦（甲子園）で死球を当てた近本光司外野手が左手首を骨折。試合前に取材に応じた左腕は「勝負に行った結果ですが、こういう形（骨折）になってしまって申し訳ないです」と語った。２７日に謝罪の意を伝えたという。２６日の試合で０―１の８回に２番手で登板した高は、