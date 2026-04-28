お笑い芸人のキンタロー。さんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。ブロックされていた人気タレントとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】キンタロー。＆ブロックしていた人気タレント「ブロックされてたのガチで草」キンタロー。さんは「祝アレン様からXブロック解除していただきました」と明かし、1枚の写真を投稿。タレントの「アレン様」ことアレンさんとのツーショットです。キンタロー。さんもアレン