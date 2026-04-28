ディズニープラスで5月に配信がスタートする作品が発表された。 新たに配信される作品は、ダンス＆ボーカルグループTravis Japanのアメリカ旅に密着した「Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―」や、映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」にも登場するパニッシャーが主人公のドラマ「マーベル・テレビジョン スペシャル・プレゼンテ&