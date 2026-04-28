株式会社ファーストイノベーションは、運営メディア「ＳＥＳＰｌｕｓ」にてＸ（旧ツイッター）ユーザー１７０人（東京都３６人、大阪府３２人、神奈川県２２人、静岡県１４人、滋賀県１０人、埼玉県９人、愛知県７人ほか全国各地）を対象に「東京のタクシー代値上げどう？」の結果をもとに、「タクシー値上げに関する意識調査ランキング２０２６」を発表した。タクシー代値上げへの印象は１位：高いけど理解できる（３４％／