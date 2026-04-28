川内川が流れる伊佐市で、手漕ぎボートの競争「いさドラゴンカップ」が開かれました。伊佐市菱刈カヌー競技場で、毎年この時期に行われる手漕ぎ舟の競争「いさドラゴンカップ」。今年は、チャンピオン・オープン、レディース、中学生、小学生の4部門に、計69チーム700人を超える選手がエントリーしました。競技では、竜をかたどったドラゴンボートに、10人1組で乗り込みます。船の