ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。会見の模様はＴＢＳやフジ、テレビ朝日の情報番組でも生中継され、Ｘ（旧ツイッター）では「引退会見」「龍一くん」「木原くん」「璃来ちゃん」など関連ワードがトレンド入りした。

三浦はブルーのインナーに白のジャケット、スカートのさわやかな衣装で登壇。木原はりりしいグレーのスーツで姿を見せた。三浦があいさつを始めると、木原は早くも号泣し、三浦が「泣かないで、泣かないで」と笑顔でなぐさめた。

ネット上では「今日はジャージじゃないのね」「ジャージじゃないだとっ」「璃来ちゃん綺麗」「りくちゃんの白のスーツがとても爽やかで似合っている」「りくちゃん白のスーツとても清々しくて素敵」「スーツ着てて婚約会見みたい」「りくちゃんのお肌の発光、なんのハイライト使ってるんだろう？まさか自発光じゃないよね？あの自然な輝き、綺麗すぎて羨ましいんだけど」と氷上とは違う２人に注目。

涙と笑いの会見にネットも「泣かないで」「早いってｗ」「龍一くんｗそれだけ頑張ってきたんだね」「木原くん、こっちも泣いてしまう…」「２人ずっと仲ええなぁ」「絆…」「明るく励ます璃来ちゃんの絆が尊すぎて泣けるわ」「感動をありがとう！これからも応援します！」「まだまだ通過点」「ほほえましい」などの声も寄せられていた。