キャンプが展開するブラレスウェアブランド「no-bu」はこのほど、個人差のあるバスト位置に対応できる新構造「調整パッド」を開発しました。■バスト位置の悩みに応え、軽く自然にフィットこれまでのno-buの開発したブラレスウェアでは、パッドが一体となった「固定パッド」でした。着るだけで整う手軽さや、ズレにくい安定感、手入れのしやすさといったメリットがあります。一方で、バストの位置や体型には個人差があるため、固定