調整パッドがバストに自然にフィット！　ブラなしで着られる「ブラレスウェア」って知ってる？

キャンプが展開するブラレスウェアブランド「no-bu」はこのほど、個人差のあるバスト位置に対応できる新構造「調整パッド」を開発しました。

■バスト位置の悩みに応え、軽く自然にフィット

これまでのno-buの開発したブラレスウェアでは、パッドが一体となった「固定パッド」でした。

着るだけで整う手軽さや、ズレにくい安定感、手入れのしやすさといったメリットがあります。

一方で、バストの位置や体型には個人差があるため、固定されたパッドでは「より細やかなフィット調整が難しい面もありました。

今回の新商品では、こうした課題に対応するため、パッドの位置を調整できる新構造「調整パッド」を開発。自身のバスト位置に合わせてパッドを動かすことができるため、より自然なシルエットで着用できます。

また、夏の暑さに配慮し、軽さや通気性にもこだわりました。胸パッドをコンパクトに設計することで、より軽く、涼しく感じられる着心地を実現。薄手の素材ともなじみやすく、ラインも美しく整います。フィット感と快適さ、そして夏の過ごしやすさを高めるための仕様です。

同構造は特許出願中で、より自然な着心地を目指した新しいブラレス構造として、4月3日発売の商品より順次採用しています。

■新しい服の選択肢「ブラレスウェア」を提案

no-buとは“快適を着る服。” をコンセプトに、下着をつけずに外出できる新しい服の選択肢「ブラレスウェア」を提案するブランド。

ゴムやワイヤーを使わず、胸元の透けを防ぐ独自の特殊縫製によって、リラックス感と外出着としてのきちんと感を両立。下着ではなく“服”としてつくることで、ブラレスが自然に選べる日常を目指しています。

2024年7月のMakuakeローンチ以降は、3回の合計応援購入総額は2,596万円となり、大ヒットを記録しています。

■オリジナル胸パッドの新構造「調整パッド」（特許出願中）

発売以降、多くのユーザーからの「こんな商品を待っていました」という声やリピート購入に支えられる一方、アンケートや個別オンラインヒアリングを通じて「体型に合わなかった」「胸のカバーが広くなかった」といった意見も寄せられました。

ユーザーの意見を糧に1年間の開発期間を経てこのほど新しい「no-buオリジナル構造の新胸パット（調整パッド）」が完成しました（特許出願中）。

今回開発した新しいno-buのオリジナル胸パッドである「調整パッド」は、バスト位置に合わせてパッドの位置を調整できるブラレス構造。従来の固定パッドとは異なり、着用者のバスト位置に合わせて自然なフィット感をつくることができます。同構造は現在、特許を出願中です。

ブラレスウェアの着心地をより自然に、より軽くすることを目指して設計されています。

パッドは、長さ15センチ、横幅14センチの卵型。中央に厚みを持たせ、外側に向かって自然に薄くなる設計にすることで、胸の形に沿いやすくなっています。

また、従来の一体型パッド（約30g）と比較して、約23gと約24％の軽量化を実現。つけていることを忘れるような軽さで、特に夏場のストレス軽減につながります。

■「調整パッド」の特徴

パッド本体は、クッション性のあるウレタン素材を使用。バストの丸みに自然にフィットする設計です。

ソフトマジックテープは、柔らかく、肌当たりに配慮した素材となっています。着脱もスムーズに行えます。通常のイメージのマジックテープとは違い、マジックテープの硬さや着脱時にバリバリする音なども一切ありません。

また、洗濯テストを実施し、繰り返しの着脱や洗濯後も安定した着脱性と固定力が保たれていることを確認しています。簡単に着脱できる手軽さと、しっかりと固定される安心感の両立を目指しました。

透け防止の基本性能は、従来の固定パッドと大きく変わりません。固定パッドでも使用している同様の技術で、ウレタンパッド自体に、凹凸の加工を直接施しています。これにより、薄手の服でもバストアップが透けにくくなる設計です。この技術は現在特許を申請しています。

縦方向の調整範囲は、19cm（テープ幅が4センチあるので、横への微調整も可能）と幅広いサイズをカバーできる設計。体型やバスト位置に合わせて、最適な位置に合わせることができます。動いたときも大きくズレにくく、安定感のある着用感です。

新しい胸パッドである「調整パッド」は、ブラを着用しなくても安心して着られるブラレス設計。

パッドの位置を調整できることで、ご自身のバストに合った自然なフィット感が得られます。自分の体に合わせて調整することで、安心して着用できます。

また、軽やかな設計により、つけていることを忘れるような着心地に。通気性にも配慮し、暑い日でもストレスなく過ごせるよう工夫しています。

薄手の素材ともなじみやすく、体のラインを無理なく整えながら、日常の中で快適に過ごせる一枚です。

◎「調整パッド」はこんな人におすすめ

・自分のバスト位置に合わせて着たい人

・より軽く涼しい着心地を求める人

・好みのバストラインに整えたい人

・自分に合うフィット感を求める人

◇開発者コメント

ブラレスウェアを開発する中で、最も難しかったのが「バスト位置の個人差」でした。これまでのブラレスウェアでは、着るだけという手軽さがある一方で、バスト位置の個人差には対応しきれないという課題がありました。

実際に、“少し合わない”と感じる声もあり、その違和感をどう解消できるかを考えたことが開発のきっかけです。

体型やバスト位置は人それぞれ異なるため、固定されたパッドではフィット感に差が生まれてしまいます。そこで、バスト位置に合わせて調整できる構造を作れないかと考え、今回「調整パッド」を開発しました。

自分に合うものを選べるという選択を、もっと自然で快適なものにしていきたいと考えています。

◇「調整パッド」を採用した新商品ラインナップについて

調整パッドを採用した新商品は、2026年4月発売の以下の商品に採用されています。

・ブラレスT EasyCare Box

・ブラレスニット V

・ブラレスニット Round

ブラレスウェアとしての快適さと、日常で着やすいデザインを両立したアイテムです。

■新商品概要

・「ブラレスT EasyCare Box」

「最初に選ぶブラレスウェア」として、迷わず手に取れるベーシックな一枚。暑い夏のストレスを減らし、快適さときちんと感を両立したデザインです。

自宅でのリラックスタイムやお風呂上がりはもちろん、急な来客や宅配便にもそのまま対応できる一枚。ワンマイルウェアとして、ちょっとした外出にも着られるようデザインを工夫しています。

カラー：3色（グレイッシュライトミント、ベージュ、ネイビー）

価格：11,000円

販売：公式オンラインストア （ no-buECショップ https://no-bu.shop/ ）

・「ブラレスニット V」

ゆったりとしたシルエットでなめらかな落ち感と素材の上品さがあるから、大人のカジュアルにぴったり。

ストレッチ性に優れた混紡素材を使用しているため、体を締め付けずに、軽やかに過ごすとこができます。春から初夏に向かう季節に、心地よく着られる半袖Vネックのブラレスニットです。

カラー：3色（グレイッシュブルー、ブラック、レモングリーン）

価格：13,800円

販売：公式オンラインストア （ no-buECショップ https://no-bu.shop/ ）

・「ブラレスニット Round」

きちんと感とやわらかな抜け感をあわせ持ったラウンドネックのブラレスニット。

ストレッチ性に優れた混紡素材を使用しているため、長時間着ていてもシルエットが崩れにくく、リモートワークやオフィスでもきちんと見える一枚です。

窮屈さを感じさせないバランスと、なめらかな着心地が特徴。一枚でもきちんと見えることをとことん追求しました。

カラー：3色（グレイッシュブルー、ブラック、レモングリーン）

価格：13,800円

販売：公式オンラインストア （ no-buECショップ https://no-bu.shop/ ）

◇商品のポップアップについて

西宮阪急 2階イベントスペース：5月20日〜5月26日

東京大丸 6階イベントスペース：5月20日〜6月2日

京都伊勢丹 4階プロモーションスペース：6月3日〜6月16日

東京大丸 4階イベントスペース：8月12日〜8月25日

（エボル）