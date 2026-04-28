ラーニングスは3月5日、『仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』を発売しました。■「タイムデザイン」の実践方法や自己理解のツールが充実同書は、Forbes JAPAN WOMEN AWARDの受賞歴を持つキャリアコンサルタントの吉本明加さんが手がける、仕事・家庭・自分のいずれも大切にしたい女性に向けた書籍。著者が、7,000人以上に提供してきている“時間の整え方”に着目したメソッド