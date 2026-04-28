仕事も人生も、どちらも手放さない。女性が気をつけるべき「時間の使い方と優先順位」とは

ラーニングスは3月5日、『仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』を発売しました。

■「タイムデザイン」の実践方法や自己理解のツールが充実

同書は、Forbes JAPAN WOMEN AWARDの受賞歴を持つキャリアコンサルタントの吉本明加さんが手がける、仕事・家庭・自分のいずれも大切にしたい女性に向けた書籍。

著者が、7,000人以上に提供してきている“時間の整え方”に着目したメソッド「タイムノート」をベースに、「タイムデザイン」の実践方法を紹介した一冊となっています。

さらに、自分の価値観や強みを書き出す「取扱説明書」づくりや、過去から未来の幸福度を可視化する「ライフラインチャート」など、自己理解のツールも充実。

出産・介護・更年期といった女性特有のライフイベントを“自分の武器”として捉え直し、理想のキャリアビジョンを戦略的に描く方法を伝授する内容となっています。

■書籍概要

書名： 仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉

著者： 吉本明加

発行：ファストブック

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4867281514/

（フォルサ）