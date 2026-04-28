岩手・大槌町AMDA提供 岩手県大槌町で発生している山火事を受けて、岡山市に本部を置く「AMDA」が28日、調整員2人を派遣しました。 岩手県大槌町に派遣されたのは、「AMDA」の調整員、大西彰さんと祖母井利昭さんです。 （AMDA調整員／大西彰さん）「救える命があればどこまでもということをモットーにしていますので、大槌町で何ができるかを探ってこようと思います」 （AMDA調整員／祖母井利昭さん）「体