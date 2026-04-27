とちぎテレビ サッカーＪ３・栃木ＳＣの運営会社は２７日、２０２５年度の決算を発表し、当期純利益はマイナス６,６００万円で２年ぶりに赤字となりました。 栃木サッカークラブが発表した２０２５年２月から２０２６年１月までの決算によりますと、売上高はおよそ１０億４,６００万円で、前の年から１２％減りました。 一方、チーム人件費などの総費用はおよそ１１億３,５００万円で、当期純利益は