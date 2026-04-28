イラン戦争下の米ドル買いは「有事の米ドル買い」なのか？ CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションで試算）は、2月末に米国等のイラン攻撃が始まる前まで20万枚近い大幅な売り越しとなっていた。ただ、その後は売り越しが急ピッチで縮小に向かい、さらに買い越しに転換すると、4月7日時点では14万枚まで買い越しが拡大した（