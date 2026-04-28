7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。今回は、今や小学校・中学校では一人一台が当たり前の光景となったタブレット端末について。小学2年生の娘が通う学校でもタブレッ