グラビアアイドルと俳優の美男美女な夫婦ショットに反響が寄せられた。２７日までにインスタグラムで「お誕生日おめでとう夫の海人くんが３２歳になりました」と伝えたのは、グラビアアイドルの大貫彩香（３３）。夫は２０２２ミスター・ジャパングランプリで俳優の石見海人（３２）だ。「周りの人を笑顔にする一年にするそうです！じゃあ海人くんは私が笑顔にしまねー！こらからも一緒に楽しく生きてこーう」と呼びかけ、