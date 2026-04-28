札幌・中央警察署は2026年4月27日、札幌市に住むアルバイト従業員の男（36）を傷害の疑いで逮捕しました。男は4月25日午前1時ごろ、札幌市中央区南6条西2丁目の飲食店で従業員の男性（42）に対して、ネクタイを掴んで締め上げたほか、鼻を掴むなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性は首と鼻にすり傷を負いました。男はこの事件の直前に、店内で知人男性（36）の顔を殴ってけがを負わせたとして現行犯逮捕され