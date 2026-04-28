春の褒章が発表されました。スポーツや芸術などの分野で功績のあった人に贈られる紫綬褒章にフィギュアスケートの「りくりゅうペア」や俳優の吉田鋼太郎さんらが選ばれました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手は、そろって紫綬褒章を受章しました。木原龍一さん「たくさんの関係者の方々に本当に心から感謝したいですし、本当にパートナーの三浦選手にも心から感謝しています」