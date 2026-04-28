春の褒章が発表されました。スポーツや芸術などの分野で功績のあった人に贈られる紫綬褒章にフィギュアスケートの「りくりゅうペア」や俳優の吉田鋼太郎さんらが選ばれました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手は、そろって紫綬褒章を受章しました。

木原龍一さん

「たくさんの関係者の方々に本当に心から感謝したいですし、本当にパートナーの三浦選手にも心から感謝しています」

三浦璃来さん

「私達が育てる生徒の中から、オリンピック選手が出せるように、簡単な道のりではないかもしれないんですけど、地道に頑張っていきたいなというふうに思います」

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このほか、金メダルを獲得したスノーボード選手の深田茉莉さんらも紫綬褒章を受章しました。

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また、俳優の吉田鋼太郎さんは、シェイクスピア劇をはじめとして、長年にわたり、舞台・映像両面で日本の演劇界をけん引してきたとして、紫綬褒章を受章しました。

吉田鋼太郎さん

「なぜかシェイクスピアの芝居だけは続けてこれた。かっこよく言えば無欲で続けてこれたってことじゃないかなと思いますけどね」

今回の褒章では603人と28団体が受章しました。