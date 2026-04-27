【漫画】本編を読む50歳を前に、妻から離婚届を突きつけられた主人公・ケンジ。自分の何がダメだったのかわからない…。そんな傷心の彼が出会ったのは「時間を操れる能力」を持つ青年だった。青年の力を借りてタイムリープしたケンジは、家族との過去をやり直すべく奮闘する。はたしてケンジは家族の関係を修復し、離婚を回避できるのか。『離婚リセット妻から別れを切り出された夫』（丸田マノ/KADOKAWA）は、家族の在り方を