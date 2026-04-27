ボーイズグループ2PMのメンバー兼俳優オク・テギョンが結婚直後、映画館を訪れた。新婚旅行よりも先に選んだのは、女優の応援だった。去る4月26日、オク・テギョンは自身のSNSに映画『サルモクチ』（原題）のポスターを投稿し、「怖いのは苦手ですが。泣きながら見るね」と綴った。あわせて、今作に出演した女優キム・ヘユンのアカウントをタグ付けし、応援した。【写真】オク・テギョンの結婚式、妻まで流出『サルモクチ』は、正