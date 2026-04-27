存在感が心地良い強力な水平対向6気筒T-ハイブリッド技術を得た、992.2型のポルシェ911 ターボS。エンジンのスタートボタンを押しても、アイドリングは始まらない。発進してしばらくすると、エッジーなノイズとともにエンジンが不意に目覚める。出発前に、音響で胸が踊ることはなくなった。【画像】環境不問で発揮できる才腕ポルシェ911 ターボS カブリオレ競合モデルと写真で比較全129枚始動すれば、ターボチャージャーの悲