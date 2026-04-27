存在感が心地良い強力な水平対向6気筒

T-ハイブリッド技術を得た、992.2型のポルシェ911 ターボS。エンジンのスタートボタンを押しても、アイドリングは始まらない。発進してしばらくすると、エッジーなノイズとともにエンジンが不意に目覚める。出発前に、音響で胸が踊ることはなくなった。

【画像】環境不問で発揮できる才腕 ポルシェ911 ターボS カブリオレ 競合モデルと写真で比較 全129枚

始動すれば、ターボチャージャーの悲鳴が重なる、水平対向6気筒エンジンの存在感が心地良い。強力なターボユニットが、想像し難いレスポンスで吹け上がり、その気になればずば抜けて速い。もちろん、電気モーターの即時的な大トルクと印象は別物だ。



ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）

初動から加速は鋭いが、回転上昇とシンクロし、滑らかにパワーは増大。バッテリーEVと違って、速度上昇で勢いが鈍くなることはない。公道の限り、秘めた可能性をすべて開放することは難しいが、それを残しておける余裕に満たされる。

ドイツ北部のハンブルクから、中部のフランクフルトまで目指すなら、911 ターボSがベストな手段。ドアツードアで、長距離を短時間に移動するためのクルマといえる。

公道で発揮される正確で自然な操縦性

サスペンションは前がマクファーソンストラットで、後ろがマルチリンク。改良を受けた、アダプティブダンパーとアクティブ・スタビライザーがペアを組む。電圧400Vで制御され、反応は電光石火。アクティブ後輪操舵システムも同様だ。

確かに、複雑な装置ではある。しかし、フェラーリを凌駕せずとも、ポルシェは他社より優れた技術力を有する。車重は軽くないが、ポルシェで911の開発を率いるフランク・モーザー氏は、増加したことは実感できないと発言している。



ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）

実際、筆者も重さは気にならなかった。クイック過ぎないレシオのステアリングはダイレクトで、チューニングは理想的。後輪操舵の動作は、ほぼ感取できない。

英国の傷んだ路面でも、正確で自然な操縦性はいかんなく発揮される。従来より姿勢制御はタイトになり、しなやかさや路面からのフィードバックは僅かに減じてはいる。それでも、パワーアップへ対応するべく、進化を遂げたシャシーだと捉えられる。

カブリオレでもサーキットは思い通り

ドライブモードを引き上げサスペンションを引き締めれば、サーキットでの姿勢制御も秀抜。僅かに生じるロールとピッチは、安心感に結び付いている。緩やかなアンダーステアは、ブレーキングで抑え込める。

カブリオレでも、コーナーのライン取りは思い通り。確かな信頼感のまま、全力で周回できる。ドライブモード次第でダンパーとスタビリティ・コントロールは変化するが、直感的なステアリングは一貫している。



ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）

走り込んだ夕方に、調子を崩す心配も少ない。確かめたいのは、タイヤの空気圧くらいだろう。

パフォーマンス重視のT-ハイブリッドながら、燃費も悪くない。アクセルペダルを不用意に蹴飛ばさない限り、普段使いで9.0km/L近くを得られるはず。

季節や環境を問わず発揮できる才腕

当初は、大パワーを受け止めるべく四輪駆動化された、911のターボ。992.2型のターボSでは進化を重ね、711psもの最高出力を引き出しながら、極めて精緻な操縦性と、落ち着いた身のこなしを実現させている。

まさに、孤高の万能スーパーカー。週末のドライブやアウトバーンでの都市間移動だけでなく、スタッドレスへ履き替えれば、スキーリゾート地へも急行できる。季節や環境を問わず、秀でた才腕を発揮できるモデルは、極めて珍しい。



ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）

高度なパワートレインを実装し、シャシーはその実力を不足なく活かせる。サウンドも聴き応え充分。加えてカブリオレなら、取り巻く自然もダイレクトに楽しめる。

◯：EVの時代でも驚異的な加速力 安定し精緻な操縦性 季節不問の実用性

△：スーパーカーらしいお値段 大きめのロードノイズ 歴代最高の音響体験ではない

ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）のスペック

英国価格：20万9100ポンド（約4391万円）

全長：4551mm

全幅：1900mm

全高：1301mm

最高速度：321km/h

0-100km/h加速：2.6秒

燃費：8.5-8.6km/L

CO2排出量：266g/km

車両重量：1810kg

パワートレイン：水平対向6気筒3591cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：711ps/6500rpm

最大トルク：81.4kg-m/2300-6000rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動



ポルシェ911 ターボS カブリオレ（英国仕様）