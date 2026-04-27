りらくる創業者で、Ｔ’ｓインベストメント会長の竹之内教博氏とＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」で総合演出を務める桑田龍征氏が舌戦を繰り広げている。２人の確執が表面化したのは東京国際フォーラムで２６日開かれた「令和の虎ＥＸＰＯ」だ。竹之内氏は２７日、Ｘに「こいつマジでブロックしてやがる。令和の虎のトップ層がやることじゃないけどな。情け無い。本家辞めて良かったよ。林さんには悪いけど。ｅｘｐｏ