【モデルプレス＝2026/04/27】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが4月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】32歳テレ朝人気アナ「カフェで出てきそう」手作りスコーン＆スープ並ぶテーブル◆桝田沙也香アナ、手作り料理を披露桝田アナは「＃くっきんぐらむ」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「手作りスコーンとオイスターチャウダー 食べ応えも増して、牡蠣の旨みが濃縮したスープて|