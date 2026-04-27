【ピクミン ブルーム：イベント「ゲームカセット」】 開催期間：5月1日0時～5月31日23時59分 Nianticは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」において、イベント「ゲームカセット」を5月1日0時より開催する。期間は5月31日23時59分まで。 本イベントでは、任天堂の懐かしの「ゲームカセット」を身につけたデコピク