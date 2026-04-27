◇ナ・リーグドジャース6−０カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発・今永昇太投手（32）から2安打を放つと、7回の第4打席では12試合60打席ぶりとなる6号本塁打をマーク。今季初の1試合3安打の固め打ちでチームの勝利に貢献した。今永との日本選手対決は初回に四球を選んで出塁すると、2回の第2打席で右前打、5