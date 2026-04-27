元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。デニムのカジュアルコーデを披露した。26日に高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加した石川は「ハーフマラソン前日には岐阜城へ近くで見ると迫力と、本当に山の上にあってビックリ毎週観ているドラマに出てくるのでさらに感動でした」とつづり、デニムにカットソー姿で、みたらし団子、金華山チュロスを口にしている