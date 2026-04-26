【モデルプレス＝2026/04/26】女優の矢吹奈子が4月26日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のライブに訪れたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】元韓国アイドル「さすが」と話題のTWICEライブでの“ガチオタ”ショット◆矢吹奈子、TWICE国立ライブ参戦矢吹は「One More TimeとSATY BY MY SIDEはやばい」と感想をつづり、4月25・26・28日にMUFG STADIUM（国立競技場）にて開催されて