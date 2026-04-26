矢吹奈子、TWICE国立ライブ参戦 グッズ身につけた“オタ活”ショットに反響相次ぐ「さすがガチファン」「推しの推し活尊い」
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の矢吹奈子が4月26日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のライブに訪れたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】元韓国アイドル「さすが」と話題のTWICEライブでの“ガチオタ”ショット
矢吹は「One More TimeとSATY BY MY SIDEはやばい」と感想をつづり、4月25・26・28日にMUFG STADIUM（国立競技場）にて開催されていた「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」に参加したことを報告。推しであることを明かしているジヒョ（JIHYO）のうちわや、ジヒョのキャラクターのヘアピン、シュシュ、ペンライトなど多数のグッズを身につけた参戦ショットを披露した。
これまでも、日本で開催されたTWICEのライブに足を運び、話題を集めていた矢吹。今回の投稿を受け、ファンからは「奈子ちゃんも行ってたんだ！」「同担で嬉しい」「推しの推し活尊い」「さすがガチファン」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元韓国アイドル「さすが」と話題のTWICEライブでの“ガチオタ”ショット
◆矢吹奈子、TWICE国立ライブ参戦
矢吹は「One More TimeとSATY BY MY SIDEはやばい」と感想をつづり、4月25・26・28日にMUFG STADIUM（国立競技場）にて開催されていた「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」に参加したことを報告。推しであることを明かしているジヒョ（JIHYO）のうちわや、ジヒョのキャラクターのヘアピン、シュシュ、ペンライトなど多数のグッズを身につけた参戦ショットを披露した。
◆矢吹奈子の“オタ活”報告に反響
これまでも、日本で開催されたTWICEのライブに足を運び、話題を集めていた矢吹。今回の投稿を受け、ファンからは「奈子ちゃんも行ってたんだ！」「同担で嬉しい」「推しの推し活尊い」「さすがガチファン」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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