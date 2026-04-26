【新華社天津4月26日】中国天津市の天津国際クルーズ船母港に22日、中国やロシア、カナダなどの乗客約800人を乗せたクルーズ船「理想」（オリエントMSビジオ）号が接岸し、5泊6日のクルーズを終えた。中国がビザの相互免除や一方的免除措置を実施する国は増え続けている。クルーズ船で中国を訪れた外国人旅行者の多くは中国の都市で感じる安全さを称賛しており、「中国の安心感」は外国人旅行者の体験の一つになっている。天