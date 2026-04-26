熊本市の緑川で、身元不明の遺体が見つかりました。警察が身元の確認などを急いでます。 きょう（4月26日）午後1時15分ごろ、熊本市南区富合町の緑川で、「男性と思われる人が浮いている」と110番通報がありました。 警察によりますと、見つかったのは性別不明の遺体で、緑川の左岸にうつぶせの状態で浮いていました。 亡くなった後、一定程度の時間が経っているとみられ、警察は事件や事故の可能性もあるとみて、身元の特定な