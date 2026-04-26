お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が25日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」（後4・00）に出演。しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン店で提供された豚肉が薄すぎるとしてSNSで炎上したことに言及した。批判を受け、運営会社は「基準とは異なる状態で提供されていた」と謝罪した。粗品は「肉をこの薄さで切る技術は凄い」とし、「僕、実家焼き肉屋なんで、大阪で。心斎橋にあるんです」と実家が焼き肉店を営んでい