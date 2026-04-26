フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で初写真集「Lily」（光文社）の発売記念会見を行った。「女子アナ界No.1ボディー」と称されるスタイルが魅力。ウエストは55センチで「ずっとフラフープをしていたからか、幼少期からくびれのある体形をしていた」と胸を張った。 それに加え、今回の写真集では「脚をめちゃくちゃ頑張ったた」と下半身の仕上がりにも自信をのぞかせる。「1歳の頃からスポーツをやっていたので、脚