フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で初写真集「Lily」（光文社）の発売記念会見を行った。

「女子アナ界No.1ボディー」と称されるスタイルが魅力。ウエストは55センチで「ずっとフラフープをしていたからか、幼少期からくびれのある体形をしていた」と胸を張った。

それに加え、今回の写真集では「脚をめちゃくちゃ頑張ったた」と下半身の仕上がりにも自信をのぞかせる。「1歳の頃からスポーツをやっていたので、脚に自信がなかった」と、これまでのグラビアでは脚を強調しないカットが中心だった。だが、今作に向けボディーメークに着手し、体重は昨年から13キロ減。「今回はあえて脚が主役になるようなカットも入れています」と笑顔を見せた。

さらにお気に入りのカットには、初挑戦となるTバックビキニを着用し、お尻を大胆に露出した一枚をチョイス。「自分でこんなに一面お尻を見ることがないので、ちょっと小っ恥ずかしいところもありますけど」と照れ笑いしつつ「グラビアを始めて、お尻を褒めてもらうことが多い」と“女子アナ界No.1ボディー”の自負がチラリ。「それぞれ（の部位）だと負けるかもしれないけど、全体的なバランスでは“No.1”と言わせてもらえたら」とほほ笑んだ。